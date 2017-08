Presidentsverkiezingen in Kenia: huidige president Kenyatta nog niet zeker van tweede termijn

Voor de twee voornaamste presidentskandidaten staat er veel op het spel. Kenyatta (55) wil te allen prijze vermijden dat hij de eerste Keniaanse president wordt die niet herkozen wordt voor een tweede mandaat. Odinga (72) waagt voor de vierde, en waarschijnlijk laatste, keer zijn kans om president van Kenia te worden.



Wie van de twee aan het langste eind zal trekken, wordt spannender naarmate de verkiezingen naderen. Enkele maanden terug bestond er geen twijfel over een tweede mandaat voor Kenyatta, maar de laatste paar weken zien sommige peilingbureaus de kansen keren in het voordeel van Odinga. De huidige president is wel in het voordeel. Zijn zakken zijn dieper en hij heeft een betere entourage rond zich verzameld.



"Economische vooruitgang"

Het Odinga-kamp beschuldigt Kenyatta van kiesfraude, wat Kenyatta op zijn beurt ontkent. Zijn kamp klopt zich in de campagne vooral op de borst over de economische vooruitgang die het land gemaakt heeft en de ingrijpende infrastructuurwerken. Die economische groei gaat echter gepaard met een stijgende levenskost, mee gevoed door een nieuwe droogte in het noorden van het land.



Vrees voor onrust

Omdat beide kandidaten hun aanhang enkel voorbereid hebben op winst, niet op een eventuele nederlaag, vreest de Crisis Group na de bekendmaking van de uitslag een volatiele situatie.



Net zoals in 2007 verloopt de campagne ook nu op het scherpst van de snee. Dat vertaalde zich destijds in zwaar post-electoraal geweld, waarbij 1.100 doden vielen. Tijdens de verkiezingscampagne dit jaar werd de directeur van de ICT-afdeling van de kiescommissie vermoord en vielen gewapende mannen de dag erop het huis van vicepresident William Ruto aan.



Behalve de presidentsverkiezingen moeten goed 20 miljoen Kenianen ook gouverneurs, volksvertegenwoordigers, senatoren en lokale politici kiezen. In totaal zijn er zowat 15.000 kandidaten.