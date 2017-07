President Venezuela: "Trump is slechte leider en dictator"

Maduro toont zich niet onder de indruk van de sancties. In een felle reactie noemt hij de Amerikaanse president Donald Trump een keizer en zegt hij niet bang te zijn voor de financiële beperkingen. Maduro zegt dat hij wordt gestraft vanwege zijn kritiek op de VS. 'Als zelfs de dreigementen van de keizer en sancties me niet intimideren, maakt niets me bang. Leg alle sancties op die je wilt, maar het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid en ik ben de president van een vrij volk', aldus de president van Venezuela in een reactie.