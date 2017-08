President Macron geeft vrouw officiële rol ondanks protest

#UPDATE French presidency says #BrigitteMacron, wife of President Emmanuel Macron, will have official unpaid role representing France

Tijdens zijn presidentiële campagne beloofde Macron al dat hij klaarheid zou scheppen in de rol van first lady, door haar een officieel statuut te geven. "De huidige situatie is een teken van Franse hypocrisie. Ik wil een duidelijk afgelijnd kader. De persoon in die rol moet daarvoor erkend worden."

Tot nu toe vulde de Franse first lady haar rol in zoals ze zelf wilde. Ze kreeg daarvoor een kantoor en personeel uit het budget van het Elysée en dat kostte zo'n 450.000 euro per jaar.