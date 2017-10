Positie Tillerson nog steeds onzeker door publieke vernederingen Trump

Heeft Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, president Trump nu een "imbeciel" genoemd of niet? Die vraag hangt nog steeds in de lucht, hoewel Tillerson gisteren uitvoerig de loftrompet over Trump stak om zijn trouw aan de president te bewijzen.

NBC News had de bewindsman in een lastig parket gebracht met het nieuws dat Tillerson deze zomer bijna zijn ontslag had aangeboden. Ook zou hij Trump bij een andere gelegenheid tegenover zijn medewerkers een "imbeciel" hebben genoemd. Om te voorkomen dat de zaak uit de hand zou lopen belegde Tillerson in alle haast een persconferentie, waarop hij ontkende dat hij op het punt had gestaan zijn ontslag in te dienen en zich door vicepresident Mike Pence had laten overhalen toch aan te blijven.

"De vicepresident heeft mij nooit gevraagd aan te blijven als minister van Buitenlandse Zaken, omdat ik nooit heb overwogen om af te treden", zei Tillerson. Op de vraag of hij Trump inderdaad een "imbeciel" had genoemd, wilde hij niet ingaan. "Waar ik vandaan kom doen we niet mee aan zulke kinderachtige nonsens", zei hij. "Ik ga echt niet meedoen aan deze poging verdeeldheid te zaaien in de regering."

In plaats daarvan stak hij een lofrede af over Trump: "Hij houdt van dit land. Hij stelt Amerika en de Amerikanen voorop. Hij is slim. Hij stelt altijd hoge eisen en houdt de mensen om hem heen daar ook verantwoordelijk voor."

Rex Tillerson never threatened to resign. This is Fake News put out by @NBCNews. Low news and reporting standards. No verification from me. — Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) Thu Oct 5 02:00:00 CEST 2017 "Het leek wel een videoboodschap van een gijzelaar", merkte voormalig CBS-presentator Bob Schieffer schamperend op over Tillersons persconferentie. Maar Trump zelf leek tevreden met Tillersons ontkenning. "Nep-nieuws van NBC News. Lage journalistieke standaarden. Geen verificatie bij mij", klaagde hij op Twitter.

Trump zei het volste vertrouwen te hebben in Tillerson. Maar sommige commentatoren vragen zich af of Tillerson uit de gevarenzone is. De afgelopen tijd waren er steeds meer aanwijzingen dat het niet erg boterde tussen de president en zijn minister van Buitenlandse Zaken. Trump schoffeerde zijn minister door hem op Twitter te manen "geen tijd te verdoen" met het praten met "Raketmannetje", zoals hij Kim Jong-un noemt. Net daarvoor had Tillerson zich in Beijing voor contacten met Noord-Korea uitgesproken.

Ook op andere momenten walste Trump in het openbaar over zijn minister heen. Zo schaarde hij zich achter het embargo van de Golfstaten tegen Qatar door Saoedi-Arabië, terwijl Tillerson zich daar juist tegen had gekeerd. Tillerson krijgt echter rugdekking van minister van Defensie James Mattis en John Kelly, Trumps nationale veiligheidsadviseur. Zij beschouwen hem als een bondgenoot in hun strijd met Trumps radicale adviseurs.