Populistische Vijfsterrenbeweging grote verliezer van Italiaanse lokale verkiezingen

In een deel van de Italiaanse steden en gemeenten vonden gisteren gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zo'n 9 miljoen kiezers in ruim 1.000 steden en gemeenten (op een totaal van 8.000) konden een keuze maken. Het ging om een belangrijke test in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgend jaar.



Er werd vooral uitgekeken naar de uitslag in de havenstad Genua, de thuisstad van Grillo. Daar is centrum-links al jaren aan de macht, maar dreigde de Vijfsterrenbeweging de burgemeesterssjerp te veroveren. En ook in Palermo lagen er kansen voor de populisten.



Herverkiezing

Maar het lijkt erop dat het anders is uitgedraaid: in steden als Palermo, Genua, Verona en Parma eindigden kandidaten van de Vijfsterrenbeweging volgens de exitpolls pas op de derde of vierde plaats. In Palermo kreeg huidig burgemeester Leoluca Orlando bijna 40 procent van de stemmen achter zijn naam. Dat zou genoeg moeten zijn voor een herverkiezing. In andere steden zal de sjerp wellicht pas uitgedeeld worden na een tweede stemronde op 25 juni.

