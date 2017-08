Populariteit Franse president Macron gevoelig gedaald

De populariteit van de centristische president, op 7 mei verkozen met meer dan 66 procent van de stemmen, maakt een duik van 7 procent. Slechts 36 procent van de bevraagden is nog positief over zijn beleid, maar 49 procent (+13) beoordeelt hem negatief. Zijn premier Édouard Philippe doet het nauwelijks beter met een procent meer (37 procent positieve beoordelingen, -2), aldus deze bevraging die 26 en 27 juli werd uitgevoerd voor de Huffington Post en het Franse digitale kanaal CNews.



Er werden 1.003 personen van 18 jaar en ouder bevraagd volgens een steekproef op basis van quota. De trend van de dalende populariteit van de president werd bevestigd in vergelijking met een eerdere peiling, die Ifop uitvoerde van 17 tot 22 juli (54 procent tevredenen, wat neerkomt op tien procent minder dan juni), en nog voor de daling van de huisvestingssteun van maandelijks 5 euro werd bekendgemaakt.



Diepe kloof

Voor politicoloog Jérôme Fourquet van Ifop wijst de daling op een diepe kloof tussen de presidentiële communicatie en het "bezuinigingsbeleid" van de uitvoerende macht. Dat resulteert ook in "ontevredenheid en grieven die ontstaan in de verschillende bevolkingslagen": dat gaat van ambtenaren wier lonen zijn bevroren tot gepensioneerden die meer belastingen moeten betalen...



Daar bovenop komt nog de kritiek op het luisterrijke onthaal van Vladimir Poetin en Donald Trump, waar blijkbaar wel geld voor is, en de houding van de president tegenover de stafchef van het leger Pierre de Villiers, die na een onderling conflict uiteindelijk tot ontslag werd gedwongen. En dat kan gezien worden als te autoritair gedrag.