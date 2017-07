Populariteit Franse president Emmanuel Macron keldert

Share Macron wordt door het grote publiek afgerekend op een aantal besparingsmaatregelen die hij de voorbije weken afkondigde in een poging de staatsschuld terug te dringen

Een drama hoeft de uitslag van de peiling niet te zijn. De score van Macron komt nog in de buurt van die van Hollande, die in juli 2012 het vertrouwen kreeg van 56 procent van de bevolking. Al blijft het wel een heel opmerkelijke terugval. Alleen president Jacques Chirac viel na drie maanden presidentschap nog dieper terug. Hij dook in 1995 van 59 procent tevreden ondervraagden naar 39 procent drie maanden later. Een score die hem overigens niet belette om in 2002 gewoon herkozen te raken.



Macron wordt door het grote publiek afgerekend op een aantal besparingsmaatregelen die hij de voorbije weken afkondigde in een poging de staatsschuld terug te dringen. Zo moet defensie de broeksriem wel heel fors aanhalen. Geconfronteerd met een extra besparing van 850 miljoen euro besliste opperbevelhebber Pierre de Villiers vorige week op te stappen. "Met dit soort besparingen kan ik niet het soort leger op de been brengen dat nodig is om Frankrijk en zijn inwoners te beschermen", liet hij weten.