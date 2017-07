Poolse Senaat keurt zeer controversiële justitiehervorming goed ondanks massaal protest

Donderdagnacht kwamen nog tienduizenden Polen op straat tegen de verregaande hervorming van het justitieapparaat, en ook de Europese Unie en de VS tikten de conservatieve regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) al op de vingers. De Europese Commissie vroeg de Polen woensdag nog om de hervormingen van het justitieapparaat 'on hold' te zetten, en dreigde zelfs met het inroepen van artikel 7 van het Europese verdrag, dat tot de opschorting van het Poolse stemrecht kan leiden.



Ruime meerderheid voor wetsvoorstel

Ondanks alle tegenkanting werd de tekst vannacht ruim goedgekeurd, met 55 senatoren voor, 23 tegen en 2 onthoudingen. Woensdag raakte het wetsontwerp al zonder kleerscheuren door de Kamer, waardoor de hervorming nu definitief in de steigers lijkt te staan. Enkel president Andrzej Duda moet zijn zegen nog geven, maar dat lijkt een formaliteit gezien de man zelf lid is van regeringspartij PiS. De president heeft 21 dagen de tijd om het wetsontwerp te ondertekenen.



De goedkeuring in de Senaat beroert opnieuw de gemoederen. Voor het parlementsgebouw kwamen net na de stemming opnieuw manifestanten samen. De oppositie vreest dat de regering de rechterlijke macht naar zich toe probeert te trekken.