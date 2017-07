Poolse journaliste met dood bedreigd na kritische vraag aan EU over rechtsstaat

Dorota Bawolek, van de private televisiezender Polsat, had een woordvoerder van de Commissie gevraagd naar een reactie op de omstreden justitiële hervormingen van de conservatieve regering in Warschau. Die zouden volgens criticasters de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het gerecht ondermijnen en de rechtsstaat in gevaar brengen.



Sindsdien is de journaliste volgens een collega van de nieuwssite Euractiv het slachtoffer van een georganiseerde lastercampagne. "We hebben deze onaanvaardbare bedreigingen ook gezien", zo beaamde een woordvoerder van de Commissie vandaag. Hij bevestigde het respect van de Commissie "voor het werk en de autonomie van alle journalisten" en voegde toe dat de Commissie een bijzondere plicht tot zorg heeft ten aanzien van bij de Commissie geaccrediteerde pers.



Omstreden wetsvoorstellen

De Commissie is sinds begin vorig jaar met de Poolse regering in gesprek over de rechtsstaat. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans zal zijn collega's woensdag een nieuwe stand van zaken brengen. Het Poolse parlement keurde vorige week nog twee omstreden wetsvoorstellen goed en behandelt normaliter later deze week een voorstel dat een einde dreigt te maken aan het mandaat van zittende rechters bij de hoogste rechtbank, die de lagere rechtbanken superviseert. De fractieleiders in het Europees Parlement vragen alvast aan de Commissie om het duidelijke signaal uit te te sturen dat de definitieve bekrachtiging van deze wetten niet zonder gevolgen zal blijven.

#Polen: Staatsfernsehen @TVP löst Hasswelle gegen #Polsat-Reporterin @DorotaBawolek aus wg. krit. Fragen in Brüssel https://t.co/rgPVmtDTJg — ReporterohneGrenzen(@ ReporterOG) 16/07/17 02:00