Politieman omgekomen bij bomaanslag in Caïro

De bermbom lag langs de kant van de weg en ontplofte toen een politiewagen passeerde. In de wagen kwam een agent om het leven en vier anderen raakten gewond.



Sinds het Egyptische leger in 2013 de islamistische president Mohamed Morsi aan de dijk zette, wordt het land regelmatig geviseerd door aanslagen tegen militairen en de politie. De aanslag van de voorbije nacht is nog niet opgeëist.



De Egyptische ordediensten voeren strijd tegen onder meer terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Sinds kort eist ook de nieuwe extremistische groepering Hasm ("daadkracht") aanslagen op.