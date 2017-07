Politieke overwinning Trump gevolgd door nederlaagje: eerste alternatief voor Obamacare verworpen

De oude oorlogsveteraan John McCain had dinsdag speciaal zijn ziekbed in Arizona verlaten om, met verband om zijn hoofd (hij heeft een hersentumor), in Washington het licht op groen te zetten. Doordat twee van de 52 Republikeinse senatoren tegenstemden, zou zijn afwezigheid hebben betekend dat Obamacare de Republikeinse aanval zou hebben overleefd. Nu was de stand 50-50, waarna vice-president Mike Pence het beslissende zetje mocht geven.

ObamaCare is torturing the American People.The Democrats have fooled the people long enough. Repeal or Repeal & Replace! I have pen in hand.

Sindsdien heeft met name Trump de druk opgevoerd. "Obamacare is een marteling voor het Amerikaanse volk. De Democraten hebben de mensen lang genoeg voor de gek gehouden. Intrekken of intrekken en vervangen. Ik zit klaar met mijn pen!", twitterde hij dinsdag.

Trump, die zich vorig jaar nog neerbuigend over McCain uitliet omdat deze tijdens de Vietnam-oorlog in krijgsgevangenschap was geraakt, noemde de Republikeinse senator in een tweet een 'Amerikaanse held'. Democratische senatoren klaagden dat zelfs een paar uur voor het begin van de zitting in de Senaat nog onduidelijk was waarover de senatoren precies zouden stemmen, hoewel het om een maatregel gaat waardoor tientallen miljoenen Amerikanen worden getroffen.

So great that John McCain is coming back to vote. Brave - American hero! Thank you John.

De stemming dinsdag heeft de deur opengezet voor een onvoorspelbare parade van voorstellen en amendementen, die uiteindelijk kunnen leiden tot de aanname van een nieuw zorgstelsel. Een andere uitkomst is dat alleen Obamacare wordt ingetrokken, zonder dat er een alternatief ligt. Hoofdrolspelers in dit circus zijn Trump en de dissidente Republikeinen, die vinden dat de Amerikanen te veel of juist te weinig door de overheid worden geholpen in het Republikeinse voorstel. Een belangrijke bijrol is weggelegd voor de Democraten, die de Republikeinse voostellen kunnen saboteren maar ook te hulp kunnen komen als er een gematigde optie ter tafel komt.

Het idee is dat de senatoren zich eerst buigen over een Republikeinse zorgwet die het Huis van Afgevaardigden in april aannam. Die wet is voor de meeste senatoren onaanvaardbaar, zodat er een hele reeks amendementen nodig is om het geheel verteerbaar te maken. Dat is niet eenvoudig omdat een deel van de Republikeinen bang is voor kiezers die vinden dat Obamacare niet al te ver mag worden uitgekleed, terwijl andere senatoren het zorgstelsel met wortel en tak willen uitroeien.

De Republikeinse leiding probeert de gematigde senatoren af te kopen met de belofte dat hun staten tientallen miljarden euro's zullen krijgen om mensen te helpen die in de problemen komen doordat er op het Medicaid-programma voor de laagste inkomens wordt gekort. Maar dat stuit weer op verzet van conservatieve haviken voor wie de besparingen de hoogte prioriteit hebben, zoals senator Rand Paul uit Kentucky.

Een eerste poging tot een overkoepelend compromisvoorstel haalde het niet, dinsdagavond. Er zaten concessies in aan zowel de conservatieve als gematigde Republikeinen. Het plan bleef steken op 43 van de honderd stemmen, terwijl er zestig nodig waren. Negen Republikeinen stemden tegen. McCain, die in een gloedvol betoog had geageerd tegen de slechte wet, stemde overigens gewoon voor.