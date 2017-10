Politie Los Angeles opent onderzoek naar aanranding door Weinstein in 2013

De politie gaat onderzoek doen naar aanleiding van een aangifte van seksueel geweld tegen Hollywoodproducent Harvey Weinstein. Wie er aangifte heeft gedaan en waar het precies om gaat wilde de politie in Los Angeles niet zeggen. Het misbruik zou zich in 2013 hebben afgespeeld.

Via een woordvoerder laat Weinstein weten "niet te kunnen reageren op anonieme aanklachten.'' Eerder zei Weinstein al dat hij "nooit seks heeft gehad zonder wederzijdse instemming.'' De afgelopen weken hebben tal van vrouwen gezegd door Weinstein lastig te zijn gevallen en in enkele gevallen zelfs verkracht.

Verschillende onderzoeken

Harvey Weinstein geldt in Hollywood als een van de meest invloedrijke producenten. Zo produceerde zijn bedrijf succesvolle films zoals The King's Speech, Pulp Fiction en Good Will Hunting. Zowel in Amerika als in Groot-Brittannië lopen al onderzoeken tegen de producent. Sommige gevallen gaan terug tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw.