Politie jaagt op laatste verdachte aanslag in Barcelona: "Verlegen jongen die nooit problemen had"

Abouyaaqoub komt uit de gemeente Ripoll - een plaatsje met goed 10.000 inwoners ten noorden van Barcelona - en zou niet opgevallen hebben tijdens zijn schooltijd. "Ik ging naar dezelfde school als hij en niemand kan begrijpen hoe hij zoiets heeft kunnen doen", vertelt een voormalige klasgenote anoniem aan de Spaanse krant La Vanguardia. "Hij was een erg verlegen jongen, die niet graag in de belangstelling stond. Hij was stil en kwam nooit in de problemen." (lees hieronder verder)

Volgens de vrouw had hij wel contact met een groepje jongeren van Maghrebijnse origine, waarbij ook Mohamed Hychami (24) zat. Die was twee jaar ouder dan Abouyaaqoub en veel meer "een haantje". Hychami was een van de vijf terroristen die gisterenmorgen vroeg door de politie dood werden geschoten in Cambrils. Ook zijn broer Omar (21), Moussa Oukabir (17), El Houssaine Abouyaaqoub (19) en Said Aallaa (18) kwamen om het leven.



Verscheidene getuigen melden intussen dat de Catalaanse politie al zeker één huiszoeking uitgevoerd heeft in Ripoll in de zoektocht naar Abouyaaqoub. Ook twee andere verdachten - Driss Oukabir en Salah el Karib - werden al eerder in het plaatsje opgepakt. Ze zouden mee deel hebben uitgemaakt van een terroristische groep die uit een twaalftal leden bestond. Alleen Younes Abouyaaqoub is daarvaan nog op de vlucht. De anderen zijn dood of gearresteerd.