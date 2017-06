Politie-interventie op Champs-Elysées nadat auto inrijdt op politiecombi

🔴 #ChampsElysées Intervention en cours des services de police. Évitez le secteur — Préfecture de police(@ prefpolice) 19/06/17 02:00 🔴 #ChampsÉlysées Situation maîtrisée, pas de blessé parmi les forces de l'ordre et le public — Préfecture de police(@ prefpolice) 19/06/17 02:00

Het is nog onduidelijk of het om een ongeluk gaat dan wel een bewuste daad. De antiterreureenheid van de Franse politie heeft een onderzoek geopend.



De politie kwam na het incident meteen massaal ter plaatse in de wereldberoemde winkelstraat. Volgens getuigen werd een gebied afgezet in de buurt van het presidentieel paleis. De politie meldt op Twitter dat de situatie onder controle is.



Verschillende media melden dat de aanrijder bewusteloos op de grond zou liggen en dat zijn wagen vuur gevat zou hebben. Woordvoerder Pierre-Henry Brandet van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de dader "waarschijnlijk overleden" is. Het lijkt erop dat de man met opzet op de politie inreed, luidt het.