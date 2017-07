Polen moet stoppen met kappen oerbos

Het is een tussentijdse poging van de rechter om bomen te redden, omdat een rechtszaak die de Europese Commissie tegen Warschau heeft aangespannen mogelijk jaren gaat duren. Een woordvoerster van het hof zei vandaag niets over de beweegreden voor deze uitspraak.



Bizons

Het woud in het grensgebied met Wit-Rusland is het laatste grote oerbos van Europa en het onderkomen van de omvangrijkste kudde Europese bizons.



De Poolse regering houdt vol dat de houtkap nodig is om de verspreiding van schadelijke kevers tegen te gaan. De lokale bevolking profiteert er ook van.