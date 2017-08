In Tsjetsjenië heeft een piloot aan den lijve ondervonden waarom je een drukke snelweg beter niet gebruikt om op te stijgen. Omstaanders konden filmen hoe een sportvliegtuigje probeerde op te stijgen en even verder op een vrachtwagen crashte. Als bij wonder overleefde de piloot de botsing, hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ongelukkige stunt veroorzaakte ook geen andere slachtoffers.