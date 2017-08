Piloot dwarsboomt deportatie Afghaanse asielzoeker: "Met hem aan boord vlieg ik niet"

Uren voor Bigzad vanop de Londense luchthaven Heathrow naar Afghanistan zou vliegen, informeerden actievoerders de reizigers op zijn vlucht in de hoop dat die de bemanning zouden inlichten. Dat gebeurde ook, en de piloot hield het been stijf.



"In Afghanistan zal ik vermoord worden"

Bigzad, die twee jaar geleden in Groot-Brittannië aankwam, zag zijn verzoek om zijn verblijf daar te verlengen geweigerd. Toen de jongeman aan boord van het toestel werd geëscorteerd, kwam de piloot uit de cockpit en verklaarde hij aan de begeleiders: "Jullie gaan deze man niet meenemen, want ik vlieg niet met hem aan boord. Die man zijn leven is in gevaar".



Naar verluidt maakte de jongeman heel wat misbaar toen hij op het vliegtuig werd gezet. "Ik zal vermoord worden in Afghanistan", schreeuwde hij.



Luchtvaartreglementering

Volgens de in de Europese Unie geldende luchtvaartreglementering hebben piloten het ultieme beslissingsrecht over wie al dan niet meevliegt. Piloten zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid van het toestel, alle bemanningsleden, passagiers en vracht aan boord.

Duizenden mensen ondertekenden een petitie om een uitstel van drie maanden te eisen zodat Bigzad bij het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken beroep zou kunnen aantekenen tegen zijn uitwijzing.



Bedreigd

De Afghaan beweert dat hij door de taliban met onthoofding is bedreigd omdat hij voor een bouwbedrijf heeft gewerkt dat banden heeft met de regering in Afghanistan en met Amerikaanse bedrijven, vijanden van de jihadisten.



Nadat hij in 2015 in Engeland was aangekomen, zorgde hij in Kent voor zijn vader, een Britse burger afkomstig uit Afghanistan die in de jaren 90 door de taliban werd gefolterd. Nadat hij telefonisch doodsbedreigingen had ontvangen, vluchtte Bigzad via Turkije, Griekenland en het vluchtelingenkamp in Calais naar Groot-Brittannië. Daar kwam hij binnen door zich in een vrachtwagen te verschansen.



Na het incident op Heathrow werd Bigzad overgebracht naar een kantoor van de Britse immigratiedienst in de buurt van de luchthaven van Gatwick.