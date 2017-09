Pierre Bergé, voormalig partner van Yves Saint Laurent, overleden

Bergé overleed in zijn woning in Saint-Rémy-de-Provence, in het zuiden van Frankrijk.

Bergé en Yves Saint Laurent ontmoetten elkaar eind jaren vijftig en werden al snel een liefdespaar. Toen YSL niet lang daarna werd afgedankt bij Christian Dior, stichtten Bergé en YSL hun eigen modehuis. Bergé stond er bijna een halve eeuw aan het hoofd.

Daarnaast was Bergé een fervent verdediger van de homozaak en een supporter van de Franse socialistische president François Mitterrand.

YSL stierf in 2008. In maart 2017 trouwde Bergé met zijn vriend, de Amerikaanse landschapsarchitect Madison Cox, vicevoorzitter van de Stichting Pierre Bergé - Yves Saint Laurent.