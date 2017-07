Pentagon: "Transgenderbeleid voorlopig ongewijzigd"

Voorlopig blijft het beleid van het Pentagon wat betreft transgenderpersoneel ongewijzigd, deelt een Amerikaanse topgeneraal mee. Gisteren maakte Donald Trump bekend dat er in het Amerikaanse leger voortaan geen plaats meer is voor transgenders, maar dat nieuws was ook voor velen binnen de legertop blijkbaar een verrassing.

"Ik weet dat er vragen zijn over de bekendmaking van de president van gisteren wat betreft het transgenderbeleid," zo schreef generaal Joseph Dunford, voorzitter van de stafchefs van het leger, in een mededeling aan andere hooggeplaatste legerleiders. "Er zullen geen wijzigingen gebeuren aan het huidige beleid tot de richtlijn van de president ontvangen is door de minister van Defensie en de minister vervolgens een implementatiegids heeft uitgebracht," luidt het.



Dunford verzekert ook dat het Amerikaanse leger "al zijn personeel met respect zal behandelen". De brief van generaal Dunford in naam van de Joint Chiefs of Staff (de stafchefs van het leger) aan andere hooggeplaatste militairen. ©REUTERS

Verrassing "Ik hoop dat onze opperbevelhebber begrijpt dat wij geen orders geven via Twitter en dat hij dat ook niet kan doen." Gisteren maakte Donald Trump via Twitter bekend dat transgenders voortaan geen deel meer mogen uitmaken van het Amerikaanse leger. Trump deelde niet mee wanneer zijn trangenderverbod zou ingaan. Hij maakte ook niet bekend of het van toepassing zal zijn op militairen die ondertussen al in dienst zijn, of enkel voor toekomstige leden.



Het nieuws wordt positief onthaald binnen de erg conservatieve achterban van de president, maar veroorzaakt grote onzekerheid onder de transgenders die momenteel in dienst zijn.



Het Witte Huis liet gisteren weten dat Trump de beslissing had genomen na "uitgebreide gesprekken met zijn veiligheidsadviseurs". Een anonieme bron deelde echter aan persagentschap Reuters mee dat Dunford in een apart bericht naar de legerleiders toegaf dat Trumps bekendmaking "onverwacht" was.