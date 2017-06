Penis vast in moersleutel? Tandarts biedt verlossing

De 37-jarige vrijgezel, die anoniem wenst te blijven, ging vorige week naar het ziekenhuis in de Chinese stad Linhai. Een volle dag zat zijn geslacht al klem in de moersleutel. Zijn penis was gezwollen en was paars toen de man in het ziekenhuis aankwam. De dokters die de man wilden opereren teneinde de bloedstroom naar zijn penis te verminderen, hadden daartoe de toestemming van zijn ouders nodig. Toen die niet kwamen opdagen, moesten de dokters op zoek naar een andere manier om de moersleutel te verwijderen.



Ze contacteerden de brandweer, die met een slijpschijf aankwam. Gelukkig was er een dokter die een gelijkaardig geval had bestudeerd tijdens een seminarie, en zij stelde voor er een tandarts bij te halen. Twee tandartsen kwamen ter plekke, Zhou Gi en Shi Gengsheng, gewapend met een tandboor die tot 300.000 toeren per minuut draait. Zhou: "Zo'n boor heeft ook een hogedrukwaterkoeler die de hitte van het boren wegwerkt".



De boor werd eerst uitgetest op een moersleutel uit de materiaalkist van de brandweer, waarna de onfortuinlijke man op een half uur tijd werd verlost. Hij liep daarbij geen verwondingen op. Het is niet bekend waarom hij zijn penis in een moersleutel had gestopt.