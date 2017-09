Paul Ryan in clinch met Trump over migrantenproject

Ryan zei dat het niet de taak van Trump is om te bekijken wat er met het project moet gebeuren en dat hij dit beter aan het Congres kan overlaten.

Obama heeft DACA in 2012 ingevoerd. Met het programma worden mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen, beschermd tegen uitzetting. Ook kunnen die immigranten een werkvergunning aanvragen. Volgens The New York Times profiteren bijna 800.000 immigranten van de regeling. Ryan zei dat de autoriteiten die mensen "gemoedsrust" moeten geven.

Tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump gezegd DACA in te trekken en terug te draaien. Volgens de zender Fox News zal Trump vermoedelijk zeer binnenkort aankondigen dat hij de daad bij het woord voegt.