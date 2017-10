Parlementaire commissie stemt tegen proces voor president Temer

In Brazilië heeft een parlementaire commissie de nieuwe beschuldigingen tegen president Michel Temer wegens belemmering van de rechtsgang met 39 stemmen tegen 26 aan de kant geschoven. De beslissing van de commissie geldt als een niet-bindend advies voor het lagerhuis van het Braziliaanse parlement dat volgende over de zaak moet stemmen. Verwacht wordt dat een proces tegen Temer voor het hooggerechtshof - waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is - ook daar zal worden afgewezen.

Temer wordt beschuldigd van belemmering van de rechtsgang en criminele banden. Hij zou toegelaten hebben dat Joesley Batista, een van de directeurs bij JBS, zwijggeld zou hebben betaald aan een opgesloten politicus om te verhinderen dat die tegen hem zou getuigen. Temer ontkent elke betrokkenheid en volgens zijn advocaten is het bewijs tegen hem - een opname gemaakt door Batista - niet doorslaggevend.

De Braziliaanse president overleefde in augustus ook al een stemming in verband met corruptieaanklachten in dezelfde zaak. Hij zou van JBS voor in totaal 38 miljoen reaal (ruim 10 miljoen euro) aan smeergeld aanvaard hebben.