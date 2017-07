Palestijnse tiener gedood in Oost-Jeruzalem, rellen in oude stad

Het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid zegt dat het gaat om een 17-jarige jongen, maar kan niet zeggen of zijn dood gelinkt is aan de confrontaties met de Israëlische ordediensten.



Het ministerie meldde ook dat minstens 20 mensen naar het ziekenhuis gebracht moesten worden, omdat ze traangas hadden ingeademd of verwondingen opliepen door rubberkogels. Moslimmannen onder de leeftijd van 50 jaar mogen de Oude Stad vandaag niet binnen voor het vrijdaggebed.



De Palestijnen die de Al-Aqsamoskee daardoor niet binnen konden, baden dan maar buiten de ommuurde Oude Stad, en aan de militaire controleposten aan de grens met Jeruzalem.



Na afloop ging de Israëlische politie af op de massa's mensen die zich verzameld hadden in de zakenwijk van Oost-Jeruzalem en aan de controleposten. Ze werden belaagd met traangasgranaten en rubberen kogels. Volgens de Israëlische politie was de actie gerechtvaardigd, omdat politieagenten werden aangevallen.



De Palestijnse president Mahmud Abbas heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen, Israël te overtuigen de veiligheidsmaatregelen op te heffen. Israël installeerde vorig weekend metaaldetectoren aan de ingang van de Esplanade der Moskeeën of de Tempelberg, nadat twee Israëlische politieagenten omkwamen bij een Palestijnse aanval.