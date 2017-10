Palestijnse rivalen begraven na tien jaar de strijdbijl

Hamas en Fatah, de grootste Palestijnse partijen, zijn tot een akkoord gekomen. Na tien jaar krijgt de Palestijnse Autoriteit (PA) van president Abbas weer toegang tot Gaza, waar Hamas aan de macht is. Op 1 december treedt in de kustenclave een 'eenheidsregering' aan van Hamas en Fatah.

Na een korte, bloedige burgeroorlog werd Fatah, de gematigde partij van president Mahmoud Abbas, in 2007 uit de stad Gaza verdreven door de fundamenstalistische verzetsbeweging Hamas. Abbas probeerde het tal van keren, maar kreeg geen vaste voet aan de grond. Gisteren sloten Hamas en Fatah in de Egyptische hoofdstad Caïro een akkoord over de terugkeer van de agenten van Fatah en de overname van het bestuur in Gaza.

Tal van vraagstukken zijn evenwel nog niet opgelost. Komt de gewapende tak van Hamas onder bevel van de nieuwe regering? Zetten de veiligheidstroepen van Abbas, die opereren op de bezette Westelijke Jordaanoever, de samenwerking met Israël voort? Worden er, voor het eerst in meer dan een decennium, parlements- en presidentsverkiezingen gehouden?