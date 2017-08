Palestijnse buschauffeur geeft Joodse man 10.000 dollar terug die hij op bus verloren was

De buschauffeur, Ramadan Jamjoum, is een Palestijnse man afkomstig uit Beit Hanina, een Palestijnse wijk in het oosten van Jeruzalem. De chauffeur had 10.000 dollar gevonden op zijn bus en kwam die vanmiddag afgeven op het politiekantoor in Tel Aviv. Jamjoum vertelde daar dat het zakje met het geld uit de tas van een Joodse passagier was gevallen. "Ik heb hem nog proberen te verwittigen, maar hij hoorde me niet, omdat hij aan het bellen was. Daarna heb ik mijn werkgever gecontacteerd en ben ik het geld gaan teruggeven", verklaarde hij aan de agenten.



De 35-jarige buschauffeur kwam naar eigen zeggen niet in de verleiding om het geld toch te houden. "Het is mijn morele en religieuze plicht, en bovendien mijn job, om het geld terug te geven", klonk het. De man kreeg geen financiële beloning voor zijn goedheid, maar de busmaatschappij gaf hem wel een speciaal certificaat.