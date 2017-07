Palestijn neergeschoten bij arrestatie door Israëlische troepen

"De (Israëlische) troepen boden het hoofd aan de verdachte, die probeerde om het vuur te openen op hen", zegt het Israëlische leger in een persbericht. "Vanwege die onmiddellijk dreiging schoten de troepen op hun belager, waardoor die omkwam."



De Palestijn, geïdentificeerd door de politie als Amar Halil (34), wordt ervan verdacht dat hij gisteren Israëli's beschoot in twee afzonderlijke incidenten. Een andere Palestijn, die daar ook van wordt verdacht, raakt lichtgewond bij zijn arrestatie, zegt het Israëlisch leger.



Vrijdag schoten drie Israëlische Arabieren twee Israëlische politieagenten dood in de Oude Stad van Jeruzalem. Na een achtervolging werden ze vervolgens zelf neergeschoten op de Tempelberg. Het gaat om een van de ergste incidenten op die plaats, die centraal staat in het Israëlisch-Palestijns conflict.



Sinds oktober 2015 vallen Israël en de Palestijnse gebieden weer ten prooi aan geweld. Daarbij kwamen 281 Palestijnen om, 44 Israëli's, 2 Amerikanen, 2 Jordaniërs, 1 Eritreeër, 1 Soedanees en 1 Brit. De meerderheid van de omgekomen Palestijnen zijn geweldplegers of mogelijke geweldplegers, dikwijls jongeren, die alleen handelen en gewapend zijn met messen.