Pakistans harde strijd tegen godslastering op sociale media bereikt climax met eerste doodstraf

In Pakistan is voor het eerst een beklaagde ter dood veroordeeld omdat hij blasfemische uitingen over de islam via sociale media zou hebben verspreid. Het doodvonnis werd achter gesloten deuren uitgesproken door een contraterrorisme-rechtbank. De Pakistaanse regering voert sinds begin dit jaar een harde campagne tegen kritische uitlatingen op internet.

De 30-jarige Taimoor Raza, lid van de sjiitische minderheid, werd vorig jaar in april opgepakt op het busstation van Bahawalpur in de oostelijke Punjab. Hij zou laatdunkende opmerkingen hebben gemaakt over de vrouwen van de Profeet Mohammed en de leiders van de soennitische Deobandi-sekte. Ook zou hij 'haatzaaiend' materiaal hebben afgespeeld op zijn mobiele telefoon. Raza's doodvonnis is volgens justitie gebaseerd op de blasfemische Facebook-posts die op zijn telefoon werden ontdekt. Belediging van de islam is in het aartsconservatieve Pakistan een ernstig misdrijf. Vorig jaar kregen 15 mensen er de doodstraf voor - al zijn die vonnissen nooit voltrokken. Raza is de eerste die de straf krijgt op basis van sociale media. Hij kan nog in beroep gaan.

Volkswoede Sinds 1990 zijn 67 mensen wegens vermeende blasfemie gelyncht Blasfemie op internet is het nieuwe front in Pakistan. Het thema werd gepusht door islamitische extremisten en begin dit jaar opgepakt door de regering van premier Nawaz Sharif, die blasfemie een "onvergeeflijke misdaad" noemde. Volgens critici gaat het de regering helemaal niet om blasfemie maar om het aanpakken van online activisten en bloggers die het leger bekritiseren. Via de Prevention of Electronic Crime Act zijn al tientallen mensen opgepakt.

De regering heeft Facebook en Twitter opgeroepen mee te werken aan het opsporen van blasfemische uitingen van Pakistanen in binnen- en buitenland, zodat Pakistan hen kan vervolgen of laten uitleveren. Facebook wil dat doen op basis van de eigen gebruiksvoorwaarden en relevante wetgeving, maar dit staat op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting en de privacy. Alleen al de verdenking van blasfemie kan in Pakistan leiden tot volkswoede en eigenrichting. Sinds 1990 zijn 67 mensen wegens vermeende blasfemie gelyncht. In april waren er drie incidenten, waarbij zeker twee doden vielen. In Chitral probeerde een woedende menigte een verwarde man te lynchen die godslasterlijke dingen had geroepen tijdens het vrijdaggebed. Vooral religieuze minderheden als christenen, Ahmaddiya en sjiieten zijn doelwit van blasfemie-aanklachten

Religieuze minderheden Demonstranten met posters van de vermoorde student Mashal Khan. ©AFP Vooral religieuze minderheden als christenen, Ahmaddiya en sjiieten zijn doelwit van blasfemie-aanklachten. In januari 2011 werd de gouverneur van de provincie Punjab door zijn eigen lijfwacht doodgeschoten omdat hij openlijk kritiek had geleverd op de blasfemiewetgeving in een poging een christelijke vrouw te verdedigen die wegens blasfemie ter dood was veroordeeld.