Oud-premier John Major waarschuwt May voor deal met DUP

John Major, partijgenoot van May, moest begin jaren 90 eveneens een beroep doen op de DUP toen hij geteisterd door opstandige eurosceptici zijn meerderheid kwijtraakte. Uitgerekend Major waarschuwt May nu voor een samenwerking: hij maakt zich zorgen over het vredesproces in het landsdeel.

De Conservatives van Theresa May verspeelden bij de verkiezingen vorige week hun absolute meerderheid. De eerste minister onderhandelt nu met de Noord-Ierse DUP over gedoogsteun. Er zou dan geen coalitie gevormd worden, maar de Noord-Ieren zouden de Tories steunen bij belangrijke stemmingen zodat er alsnog een werkbare meerderheid is in het parlement.

Fragiel

"Het vredesproces is fragiel", zo zegt Major in een interview in het BBC-radioprogramma World at One. "Ik verwacht niet dat het nu plots zal instorten, want er is een brede consensus dat het proces verdergezet moet worden. Maar we moeten het niet als een gegeven beschouwen. We moeten ervoor zorgen dat we de tegenstellingen niet benadrukken die er nog altijd zijn in Noord-Ierland."

Het Goede Vrijdagakkoord, dat in 1998 vrede bracht in Noord-Ierland, stelt dat de Britse regering onpartijdig moet zijn. Dat is fundamenteel in het vredesproces, meent Major. "Hoe hard een regering ook probeert, ze kan niet als onpartijdig gezien worden als ze verbonden is aan een parlementaire overeenkomst met een van de Noord-Ierse partijen in Westminster. En je weet nooit welke onvoorziene ontwikkelingen ons te wachten staan, bijvoorbeeld tijdens de brexitonderhandelingen."

De DUP is voorstander van een (zachte) brexit; Sinn Féin is tegen.

De onderhandelingen tussen de Conservatives en de DUP zijn intussen nog steeds niet afgerond. Eerder deze week luidde het bij DUP-leider Arlene Foster dat de gesprekken "tot dusver positief zijn verlopen".