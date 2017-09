Orkaan Maria heeft kleurrijke wijk La Perla uit de videoclip van 'Despacito' weggevaagd

Ruim 3,8 miljard keer werd het YouTube-filmpje waarin de wijk La Perla, ingeklemd tussen de oude historische wijk van de Puerto Ricaanse hoofdstad San Juan en de Caribische zee, schitterde met zanger Luis Fonsi en rapper Daddy Yankee bekeken - een absoluut record. En ook toeristen trokken de afgelopen maanden massaal naar de voormalige probleemwijk. Op foto's en tv-beelden is de ravage van Maria in La Perla goed te zien. Daken zijn van de kleurrijke huizen geblazen. Gebouwen zijn deels of volledig ingestort. Straten deels ondergelopen. Bomen zijn met wortels en al door de krachtige wervelstorm op gebouwen gesmeten. Bewoners van La Perla zitten intussen net als landgenoten in andere delen van Puerto Rico, dat voor het eerst in negentig jaar vol werd getroffen door een orkaan van dit kaliber, zonder elektriciteit en drinkwater. De schade in La Perla is enorm. ©EPA

Bedolven ©Photo News Even wordt er in La Perla niet meer blijmoedig stilgestaan bij de aanstekelijke klanken van het liedje dat de negentiende eeuwse wijk wereldberoemd heeft gemaakt. Het strand waar Luis Fonsi in de video zijn aanstekelijke 'Despacito, Quiero respirar tu cuello despacito...' zong? Bedolven onder de rotsen, gruis en puin. Het stenen muurtje langs de kust waarop de Puerto Ricaanse ex-Miss Universe Zuleyka Rivera wandelde? Deels weggeslagen. Het kleine plein waar de mannen in de clip van Despacito een spelletje Domino speelden? De dominotafels en stoelen, maandenlang een gewild object voor toeristenfoto's, zijn door orkaan Maria weggesmeten.

©EPA De natuurramp is een heuse klap voor de naar schatting 1.600 bewoners van La Perla. Het wereldwijde succes van Despacito kwam voor de bewoners en de wijk als een geschenk uit de hemel. Jarenlang gold La Perla namelijk als een heuse probleemwijk. Een stukje hoofdstad waar je als toerist en ook als Puerto Ricaan beter niet kon zijn. Armoede, drugshandel en roof dicteerden er het dagelijks leven. De wijk stond model voor de fictieve wijk La Esmeralda die de Amerikaanse antropoloog Oscar Lewis beschreef in zijn bekend sociologisch onderzoek naar Puerto Ricaanse armoede in de jaren zestig.

Tekst gaat verder onder de video.

Paradijselijk uitzicht Herhaaldelijk probeerden de Puerto Ricaanse autoriteiten de bewoners weg te krijgen en de wijk, waarvan de straatnamen niet op stadplattegronden voorkwamen om zelfs de dapperste mensen hoe dan ook weg te houden, plat te gooien. Maar de bewoners van La Perla, ooit opgezet om voormalige slaven en dakloze boeren buiten de stadsmuren van San Juan te houden, weigerden te vertrekken. Trots op hun bestaan, op hun gekleurde muren met graffititekeningen van overleden voorouders en hun paradijselijk uitzicht op zee. Het inspireerde diverse artiesten in de loop der jaren om een aubade aan La Perla te brengen. Neem salsazanger Ismael Rivera, hiphopformatie Calle 13 en de beroemde Panamese zanger Rubén Blades, allemaal bezongen ze de wijk en de levens van haar bewoners. Acht jaar geleden nam de Canadees-Portugese zangeres Nelly Furtado er ook de videoclip op van haar nummer No Hay Igual. La Perla in San Juan, voor de doortocht van orkaan Maria. ©Thinkstock