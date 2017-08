Orkaan Harvey maakt van Houston een broeihaard voor infecties

Rusthuizen staan onder water, straten en wijken staan blank. Wie in contact komt met het water - en dat is voor velen onvermijdbaar - stelt zich bloot aan tal van bacteriële infecties, waarschuwt de overheid. Het gaat om ziektes zoals legionella of ziektes die normaal door muggen worden doorgegeven, zoals zika of gele koorts.

Die infecties brengen vaak symptomen als diarree en braken met zich mee. Als ook dat in die waterpoel terechtkomt, dan stijgt de kans op besmetting alleen maar.

Het dodental staat momenteel op 30, 13.000 mensen zijn gered. Volgens de site The Atlantic wordt de impact van een orkaan niet gevat in het aantal doden de dagen erna. Het is pas op lange termijn dat de echte gezondheidsrisico's duidelijk worden.