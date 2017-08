Opstanden in Brazilië: onderdrukte indianenvolken laten van zich horen

Ver onder de radar van het internationale publiek vinden ingrijpende veranderingen plaats in het reusachtige Amazonegebied. De huidige demonstraties werden gehouden rond de "Dag van de inheemse bevolking". Wereldwijd zijn er volgens VN-cijfers nog rond de 370 miljoen oerbewoners. In vele landen zijn leden van de in totaal rond de 5.000 inheemse volkeren in de minderheid. Vaak leiden ze onder discriminatie, extreme armoede en ontoereikend onderwijs. De ontginning van bodemschatten of de uitbreiding van landbouwarealen brengen hun natuurlijke leefgebieden in gevaar.

Beschermde gebieden bedreigd

In augustus beslist het federaal hof van het conservatieve land over het voortbestaan van meerdere beschermde gebieden. Om het hoofd te bieden aan de diepe recessie, wordt voorrang gegeven aan economische belangen, onder meer aan de exploitatie van grondstoffen of de sojateelt. Bovendien is de houtkap in het regenwoud weer sterk toegenomen, waardoor ook steeds meer indianenstammen in de verdrukking geraken en worden verjaagd. Ze klagen over een groeiende weerloosheid.



In Brazilië werden de afgelopen decennia enorme oppervlaktes gerooid om soja te verbouwen, dat vooral als diervoeder wordt gebruikt "om de groeiende vraag naar vlees in de wereld te stillen".