Opschudding door foto in schoolboek waarop Yoda naast Saudische koning zit

Het gaat om een foto uit juni 1945, toen Faisal nog prins en minister van Buitenlandse Zaken was. Het beeld is gemaakt in San Francisco, waar Faisal het Handvest van de Verenigde Naties ondertekende.



De historische foto werd onder handen genomen door de Saudische kunstenaar Abdullah Al Shehri. "Ik heb het beeld bewerkt, maar ik ben niet de persoon die hem in het boek heeft gezet", zei Abdullah tegen de New York Times. De 26-jarige kunstenaar photoshopte meer iconen uit de popcultuur in historische foto's en exposeerde zijn werk onder andere in Dubai, Houston en Aspen.



Abdullah werd door zijn moeder gewezen op zijn werk in het boek maatschappijleer. Zijn moeder is biologiedocente, herkende het werk van haar zoon en stuurde hem een berichtje. De foto ging al snel viraal en de kunstenaar kreeg veel positieve reacties. "Ik heb de koning absoluut niet willen kwetsen."



Ahmed al-Eissa, de Saudische minister van Onderwijs, bood via Twitter zijn excuses aan voor de "onbedoelde fout". De minister liet weten dat een gecorrigeerde versie van het lesboek wordt gedrukt. Ook liet hij weten dat een officieel onderzoek is gestart om na te gaan hoe de foto in het schoolboek is terechtgekomen en om "de juiste maatregelen te nemen".

A school text book released by the Saudi Ministry of Education has a photoshopped picture of the former prince with Yoda. pic.twitter.com/VZIav9ldWz — Sarah Elzeini(@ SarahElzeini) 20/09/17 02:00