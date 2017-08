Opnieuw vertragingen voor verhuis naar nieuw NAVO-hoofdkwartier

De verhuis naar het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO in Brussel, aanvankelijk gepland voor het einde van 2017, loopt opnieuw vertraging door technische problemen. "De verhuis naar het nieuwe NAVO-hoofdkwartier is gestart, we verwachten dat af te ronden in de eerste helft van 2018", zei de verdragsorganisatie in een verklaring.

"De bouwwerkzaamheden aan het gebouw zijn grotendeels afgerond", aldus de NAVO. "Het werk aan de IT-systeem duurt voort." De organisatie stelt dat het om een "veeleisende maar essentiële onderneming" gaat, aangezien de NAVO "volledig beveiligd state of the art IT-systemen" nodig heeft "in een context van toenemende cyberuitdagingen".



De kosten zouden naar verwachting boven dat 1,12 miljard dollar limiet uitgroeien, die aanvankelijk door de bondgenoten was opgelegd. De huidige kost van het nieuwe gebouw bedraagt 1,17 miljard dollar. "De finale kost zal bekend zijn na de afronding van het project", aldus nog de NAVO.