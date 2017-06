Opnieuw mensen op straat om ontslag May te eisen

In Londen zijn vandaag opnieuw mensen op straat gekomen om het ontslag te eisen van de Britse premier Theresa May. De betogers vinden dat May, jarenlang minister van Binnenlandse Zaken, (mede)verantwoordelijk is voor de tragedie in North Kensington, waar deze week bij een brand in een appartementsgebouw minstens 58 doden vielen.

De demonstranten trokken voor de tweede dag op rij naar de ambtswoning van May in Downing Street. Ook gisteren demonstreerden honderden betogers aan Downing Street 10.



De balans van de zware brand van woensdag staat sinds zaterdag op 58 doden. De Londense politie benadrukt echter dat het aantal doden nog kan stijgen. Het doorzoeken van de torenflat kan immers nog weken duren. Er woonden ongeveer 600 mensen in het 24 verdiepingen tellende appartementsgebouw. De brandweer kon tientallen mensen uit de vlammenzee redden. Er zijn nog een twintigtal gewonden, van wie er tien er erg aan toe zijn.



Premier May ligt zwaar onder vuur, onder meer omdat ze pas laat de slachtoffers en hun familie toesprak.



Nabestaanden van slachtoffers en bewoners van de Grenfell Tower bezochten vandaag premier May in haar ambtswoning. ©AFP