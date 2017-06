Opgelet voor wie naar Frankrijk reist: ecovignet verplicht vanaf 1 juli

Met het ecovignet wil Frankrijk vervuilende auto's zoveel mogelijk uit de steden weren. Crit'Air bestaat in zes kleuren: van groen, voor de propere elektrische wagens, tot grijs, voor auto's van voor 2000.



Boete

Steeds meer Franse steden, zoals Parijs en Lyon, hebben al zones met beperkte circulatie ingevoerd. In september zullen nog meer steden volgen, waaronder ook Montpellier, Bordeaux en Rijsel.



Als je vanaf 1 juli zonder ecovignet rondrijdt, kan je een boete krijgen van 68 euro. Het Crit'Air-vignet kost slechts 4,80 euro. Het vignet blijft bovendien geldig zolang de auto is ingeschreven.