Oostenrijk wil boerkaverbod consequent doorvoeren

Wie het verzoek zijn gelaat te laten zien, niet opvolgt, zal voor de vaststelling van de identiteit mee naar het bureau moeten, zei een politiewoordvoerder. "En dat kan ook leiden tot een arrestatie". Het politiebureau moet in elk geval ongesluierd verlaten worden. Er bestaat voor moslimvrouwen evenwel nog niet de verplichting om op straat de boerka onmiddellijk uit te trekken.



Het bij toeristen uit Azië populaire mondmasker wordt enkel getolereerd als de persoon een gezondheidsattest kan voorleggen of indien de overheid van haar kant officieel voor smog of infectiegevaar gewaarschuwd heeft, zei Kardeis. Ook Frankrijk, België en het Zwitserse kanton Ticino kennen een boerkaverbod.



De coalitie van sociaaldemocraten en conservatieve ÖVP was het over de wet tegen gezichtsbekledingen eens geworden om de integratie in de hand te werken. Kanselier Christian Kern (SPÖ) had de beslissing onlangs uitdrukkelijk verdedigd. Het dragen van een intergrale lichaamsbedekking zoals de boerka en de nikab is een "uitdrukking van een compleet achterhaalde middeleeuwse ideologie". Het gaat hier om de betrokken vrouwen te ondersteunen, klinkt het.