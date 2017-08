Onze agenten kunnen er alleen maar van dromen: patrouilleren in een Tesla

De twee Tesla's zullen één tot twee jaar in gebruik genomen worden. Na die proefperiode wordt beslist hoe efficiënt de wagen is: zijn elektrische voertuigen bijvoorbeeld betrouwbaar genoeg om ingezet te worden in een politiekorps? Kan de Tesla ook worden gebruikt als flitser of bij een kilometerslange politieachtervolging? En vooral: zijn ze snel genoeg? Of moet toch geopteerd voor hybride wagens?



Alleszins: vanaf september - wanneer de auto's volledig zijn utigebouwd tot politievoertuig - maken de Tesla's officieel deel uit van de vloot. Samen zullen ze niet meer dan 100.000 euro kosten.



Een mijlpaal, noemt de politie het, want "Luxemburg wordt zo goed als het eerste land ter wereld dat de Tesla S gebruikt als patrouilleauto. Het is ook de eerste keer dat een politiekorps elektrische wagens gebruikt die niet enkel zullen worden ingezet voor onderzoeksopdrachten of ter ondersteuning". De politie van Los Angeles heeft al twee Tesla's in gebruik en is met 288 elektrische voertuigen - waarvan 160 volledig autonoom - het 'meest revolutionaire korps'.



Volgens website Electrek is Luxemburg trouwens "een ideaal land voor de elektrische auto, omdat het slechts 82 kilometer lang is en 57 kilometer breed". De site zegt ook dat het Tesla Model S "een pak sneller is dan de conventionele politieauto's". Rijden ze binnenkort ook door onze dorpskernen en steden? Wie weet...