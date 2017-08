Onvermoeibare milieuactivist verliest laatste strijd en sterft op eilanden die bedreigd worden door opwarming

Tony de Brum zit in 2015 met een biertje op een rots in de Majuro-atol.

Tony de Brum, de onvermoeibare activist in de strijd tegen klimaatopwarming is op 72-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de regering van de Marschalleilanden bekendgemaakt. De Brum bekleedde in zijn lange carrière verschillende ministerposten op de Marschalleilanden, een land in de Stille Oceaan dat bedreigd wordt door de stijging van de zeespiegel. Zijn laatste grote krachttoer was die van drijvende kracht achter het akkoord van Parijs, in 2015.