Ontploffing aan moskee in Herat in Afghanistan, zeker 20 doden

Volgens nieuwszender Al Jazeera is er zelfs sprake van 30 doden. Een dokter van het lokale ziekenhuis meldt dat er ook al zeker dertig gewonden zijn binnengebracht.



De ontploffing vond plaats aan de poort van de Jawadia moskee in het centrum van Herat. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om een "bomvoertuig" of een mogelijk "springtuig".



De woordvoerder van de lokale politie, Abdulhai Walizada, zegt dat het mogelijk om meer dan één aanvaller gaat. Volgens hem heeft een zelfmoordterrorist zichzelf opgeblazen, een tweede persoon zou granaten gegooid hebben naar bezoekers van de moskee.



De aanslag is nog niet opgeëist.