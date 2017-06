Onderzoekers jagen op memo's van Comey en eventuele opnames van gesprekken in Witte Huis

Tegelijkertijd heeft ook de onderzoekscommissie in de Senaat aan Daniel Richman, een professor rechten aan de universiteit van Columbia, gevraagd de memo' van Comey aan hen over te maken. Richman bevestigde donderdag dat hij de vriend was aan wie Comey had gevraagd zijn memo's te lekken naar de pers.

Comey getuigde donderdag dat Trump hem had gevraagd een onderzoek naar voormalig nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn stop te zetten. Ook noemde hij Trump meermaals een leugenaar. Trump reageerde vrijdag door Comey ook een leugenaar te noemen en stelde dat hij gerust onder ede een verklaring wou afleggen over zijn gesprekken met Comey.

Gevraagd of er geluidsopnames bestaan van die gesprekken, antwoordde Trump dat hij dat "binnenkort" zou onthullen. Comey zei donderdag te hopen dat die opnames bestaan. "Lordy, ik hoop echt dat er tapes zijn", klonk het.