Onderzoek naar neonazifestival in Duitsland

Het Duitse gerecht opent een onderzoek naar de bezoekers van een neonazifestival in het Duitse stadje Themar, in de deelstaat Thüringen. Daar kwamen vorige maand 6.000 neonazi' uit Duitsland, Hongarije, Oostenrijk en Rusland bij elkaar voor het 'Rock tegen Buitenlandse Dominantie'. Gekleed in T-shirts met opschriften als 'I Love Hitler' en de nazisaluut makend, woonden ze optredens van 12 extreemrechtse bands bij. Omwonenden hadden vergeefs gepoogd het festival te laten verbieden.

©REUTERS ©REUTERS ©REUTERS ©REUTERS ©AFP Festivalbezoekers overtraden de Duitse antinaziwetten die het gebruik van symbolen van "ongrondwettelijke organisaties" verbiedt. Volgens de politie verliep het festival op 15 juli, volgens de lokale autoriteiten de grootste bijeenkomst van neonazi's op Duits grondgebied, redelijk rustig.



Honderden bezoekers maakten de hitlergroet, riepen 'heil' en de festivalweide was omheind met posters van nazisoldaten. Het parket heeft een onderzoek geopend.



Zes mensen werden aangehouden, er werden 32 misdrijven geregistreerd, van het gebruik van symbolen van ongrondwettelijke organisaties, illegaal druggebruik, schade aan privébezit en beledigingen.



De inwoners van Themar, een stadje van slechts 3.000 inwoners, hadden geprobeerd het festival te laten verbieden. Maar twee rechtbanken besloten dat het evenement kon plaatsgrijpen. Dat gebeurde op een terrein dat eigendom is van een voormalig lid van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfP).



Met slogans als 'Weg met de bruine plaag' hielden 500 mensen een tegenbetoging. Het lokale hotel sloot de deuren tijdens het festival en weigerde neonazi's onderdak te verschaffen.