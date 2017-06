Onderzoek naar bijzondere onthulling: vloog baas Franse luchtmacht per straaljager naar vakantiehuis?

De Franse generaal Richard Reboul wordt ervan beschuldigd de Alphajet, het vliegtuig dat elk jaar over Parijs scheert bij de militaire parade, voor woon-werk verkeer gebruikt te hebben. Dit schrijft het satarisch weekblad Le Canard Enchaîné.

Volgens Le Canard Enchaîné heeft Reboul de Alphajet een keer of tien voor privédoeleinden ingezet. Het tijdschrift is niet louter satirisch, maar doet ook aan onderzoeksjournalistiek. Daarnaast zou hij een militair transportvliegtuig met piloot en copiloot hebben gecharterd voor eigen vervoer. Le Canard claimt dat een vluchtje per Alphajet van Bordeaux naar Salon-de-Provence zo'n 2000 euro aan kerosine kost, tegenover 200 euro voor een retourtje met de trein of een rit per auto. Volgens de website l'Internaute gebruiken jachtvliegtuigen echter speciale, veel duurdere kerosine, waardoor het woonwerkverkeer van de generaal 14 tot 16 duizend euro per vlucht zou kosten. Daar staat tegenover dat een straaljager er nog geen uur over doet, terwijl de trein zes tot zeven uur nodig heeft. Bovendien vertrekt de laatste trein van Bordeaux naar Salon-de-Provence al vrijdagmiddag om half twee. De Alphajet heeft ook grote voordelen boven de auto: hij staat nooit in de file. De Alphajet is een gezamenlijk product van het Franse Dassault en het Duitse Dornier. Het toestel wordt veel gebruikt als trainingsvliegtuig. Volgens Le Nouvel Observateur is het aantal oefenvluchten echter aan banden gelegd wegens geldgebrek, hetgeen het forenzen van generaal Riboul nog pijnlijker zou maken.

Onderzoek Share De net benoemde minister van Defensie, Florence Parly, heeft de inspecteur-generaal van het leger ingeroepen om onderzoek te doen naar mogelijk misbruik van defensiematerieel. De luchtmacht zal een eigen onderzoek instellen.



Reboul is de tweede man van de Franse luchtmacht en werd benoemd tot waarnemend hoofd na het overlijden van de eerste man, in mei. Daarvoor was hij onder meer directeur van de opleiding voor luchtmachtpiloten en werkte hij aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig Rafale. Hij begon zijn carrière als jachtvlieger en testpiloot.