Omstreden imam wel degelijk omgekomen bij explosie in huis in Alcanar

Ervan verdacht een spilfiguur te zijn van de aanslagen in Catalonië, is imam Abdelbaki Es Satty wel degelijk omgekomen bij de explosie in een huis in Alcanar. Dat heeft het hoofd van de Catalaanse politie, Josep Lluis Trapero, vandaag bevestigd.

"De (stoffelijke) resten van de imam waren daar wel degelijk", zei het politiehoofd. Hij gewaagde daarbij van een woning waar een terreurcel de aanslagen had voorbereid en waar zich woensdagavond op 200 km van Barcelona een forse ontploffing had voorgedaan. Dat was minder dan 24 uur voor de aanslagen die aan vijftien mensen het leven hebben gekost.