Omstreden ex-farmabaas Martin Shkreli schuldig bevonden wegens fraude

Shkreli was eigenaar van meerdere Amerikaanse farmaceutische bedrijven. Hij wordt vaak omschreven als 'de meest gehate man van Amerika'. Dat komt onder meer omdat Shkreli de ondernemer was die een medicijn opkocht voor aidspatiënten en daags daarop de prijs ervan verhoogde van 13,50 dollar naar 750 dollar, per pil. De Amerikaan wordt nu dus schuldig bevonden voor fraude-aanklachten die tegen hem liepen. Shkreli werd ervan verdacht in zijn tijd als CEO van Retrophin geld van het biotechnologiebedrijf te hebben gebruikt om schulden af te betalen van zijn hedgefonds MSMB Capital Management.

Wat MSMB Capital Management betreft: Shkreli beweerde dat het fonds 35 miljoen dollar in activa had, terwijl het in werkelijkheid minder dan 1.000 dollar bedroeg.

"Liegen is een misdaad"

In een ander voorbeeld zegt de SEC (Amerikaanse commissie voor aandelen en uitwisselingen) dat Shkreli gelogen heeft tegen een van de makelaars van MSMB Capital Management over het vermogen van het fonds om een mogelijk verlies te dekken over een deal die hij wilde maken. Toen de deal verlieslatend bleek te zijn, kon Shkreli de schulden niet dekken en moest de makelaar de schuld van meer dan 7 miljoen dollar op zich nemen.

"Als je opzettelijk liegt tegen iemand om hun geld te bemachtigen, dan is dat een misdaad", aldus de federale aanklager Jacquelyn Kasulis. "En dat is exact wat Martin Shkreli deed. Hij loog bewust opnieuw en opnieuw tegen zijn investeerders." Eerder beschreef ze Shkreli al als een man die miljoenen dollars stal.

Shkreli riskeerde een maximale gevangenisstraf van 20 jaar indien hij achtmaal schuldig was. Die effectieve strafmaat die hem nu te wachten staat, is tot nader order nog niet bekend. Voor Shkreli is het een nederlaag, want voor het proces beweerde hij nog dat hij "zo onschuldig was dat de rechters zich nadien zouden verontschuldigen bij hem".