Olifant vertrappelt jager wanneer die aanlegt om te schieten

Een Argentijnse jager is in een reservaat in Namibië vertrappeld door een olifant. Het dier chargeerde toen de jager aanlegde om hem neer te schieten.

Jose Monzalvez werd zaterdag gedood, hij was op jacht met een landgenoot en drie Namibiërs. De 46-jarige oliebaas en zijn groep hadden de nodige vergunningen om op olifanten te jagen in het privéreservaat.



Volgens de Journal du Cameroun bestond de groep uit professionele jagers. De familie van de Argentijn is op de hoogte gebracht van het fatale incident.