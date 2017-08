Oh my Eu: Poetin aan de Donau

De Centraal Europese Universiteit (CEU) in Boedapest is één van de beste ter wereld, maar wordt gefinancierd met Amerikaans geld, een doorn in het oog van de antiliberale premier Viktor Orbán. Een nieuwe wet bedreigt nu haar voortbestaan. Zo verbrokkelt in het land dat vluchtelingen opsluit en mensenrechtenorganisaties de mond snoert het laatste restje democratie.

Een niet te stelpen vluchtelingenstroom, torenhoge staatsschulden en de opmars van het nationalisme bezorgden Europa een identiteitscrisis. Hoe denkt de Erasmusgeneratie die opgroeide met vrije grenzen daarover? Journaliste Jana Antonissen (24) en fotografe Sanne De Wilde (30) reizen drie weken lang per trein door Europa om poolshoogte te nemen bij jongeren die mee de toekomst van ons oude continent uittekenen. Ze sporen van Lyon naar Malmö, en passeren onderweg zowel in Zuid- als Oost-Europa. Het resultaat van hun avontuur lees je elke zaterdag, de hele zomer lang, in de reeks ‘Oh My Eu’. Yahya al-Abdullah is geschokt door het autoritaire beleid van de Hongaarse regering ©Sanne De Wilde