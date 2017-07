Oh my Eu: De generatie die de schulden afbetaalt (Milaan)

De jeugdwerkloosheid in Italië is met 40% dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde, maar Milaan is een uitzondering. Van overal verhuizen jongeren naar Italiës creatieve hart om er te werken. Veel verdienen ze niet en van een vast contract is geen sprake, maar dat ze hun land niet hoeven verlaten is het voornaamste. Want the Italian way of life is fel gegeerd, ook bij de Milanezen zonder Italiaans paspoort.

Een niet te stelpen vluchtelingenstroom, torenhoge staatsschulden en de opmars van het nationalisme bezorgden Europa een identiteitscrisis. Hoe denkt de Erasmusgeneratie die opgroeide met vrije grenzen daarover? Journaliste Jana Antonissen (24) en fotografe Sanne De Wilde (30) reizen drie weken lang per trein door Europa om poolshoogte te nemen bij jongeren die mee de toekomst van ons oude continent uittekenen. Ze sporen van Lyon naar Malmö, en passeren onderweg zowel in Zuid- als Oost-Europa. Het resultaat van hun avontuur lees je elke zaterdag, de hele zomer lang, in de reeks ‘Oh My Eu’. Net als veel van zijn vrienden helpt Marco La Mantia zijn ouders bij het afbetalen van hun lening. ©Sanne De Wilde