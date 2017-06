Officieel geen hongersnood meer in Zuid-Soedan, maar "situatie blijft erbarmelijk"

"De aanvaarde technische definitie van hongersnood is niet langer van toepassing", aldus het VN-kinderrechtenfonds Unicef, de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO (Food and Agriculture Organization) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) in een persbericht.



Eind februari riepen de Verenigde Naties in delen van Unity de hongersnood uit. Dat was voor het eerst sinds 2011. De hongersnood had 100.000 mensen in het noordelijk gebied getroffen.



Voedselonderzekerheid

De agentschappen noemen de situatie nog steeds "erbarmelijk". "Het aantal mensen dat het lastig heeft om elke dag genoeg voedsel te vinden, is opgelopen tot zes miljoen", klinkt het. "Dat is het hoogste niveau van voedselonderzekerheid ooit in Zuid-Soedan."



De hongersnood wordt vooral toegeschreven aan de burgeroorlog in het land. Die brak in december 2013 uit en kostte tienduizenden mensen het leven. Ruim drie miljoen inwoners zijn op de vlucht gejaagd, ondanks de opstelling van zowat 12.000 blauwhelmen.