Officieel: brexitgesprekken gaan maandag van start

Er bestond sinds de Britse verkiezingen vorige week onduidelijkheid of de startdatum van 19 juni nog een realistische optie was. Premier Theresa May riep de vervroegde verkiezingen uit om een sterker mandaat in de brexitonderhandelingen met Europa te krijgen, maar verloor in de plaats daarvan haar absolute meerderheid in het parlement. Gesprekken met de Noord-Ierse partij DUP, die May nodig heeft voor een meerderheid, zijn bovendien nog niet afgerond.



Maar de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen nu toch maandag starten, zo is zopas bevestigd na een gesprek tussen EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en brexit-minister David Davis. "Na gesprekken in Brussel zijn beide partijen overeengekomen dat de formele onderhandelingen volgens artikel 50 op maandag 19 juni kunnen starten", zegt de Britse regering.