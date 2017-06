Oekraïeners vieren afschaffing visum naar Europa

In de eerste uren staken al zo'n 600 mensen met een zogenaamd biometrisch paspoort de grens over. Dat maakte de grenswacht bekend aan het persbureau Interfax.



Definitieve afsplitsing

"De nieuwe vrijheid betekent voor Oekraïne de definitieve afsplitsing van het Russische Rijk", verklaarde president Petro Porosjenko. "De woorden 'Back in the USSR' zullen we nu alleen nog van The Beatles horen".



Van de ongeveer 40 miljoen Oekraïeners, bezit ongeveer één op de tien een biometrisch paspoort. Aan de afschaffing van de visumplicht gingen jarenlange onderhandelingen vooraf. Maar voor veel Oekraïeners is een bezoek aan een Europees land gewoon te duur. Bovendien vinden in het oosten van het land nog altijd gevechten plaats tussen het Oekraïense leger en Russisch-gezinde separatisten.



Uitzonderlijke gevallen

Het visumvrije verkeer geldt niet voor Groot-Brittannië en Ierland. Europa heeft ook bepaald dat de maatregel onmiddellijk kan ingetrokken worden in "uitzonderlijke gevallen": in het geval van zware migratiedruk of een teveel aan Oekraïeners dat in EU-landen blijft nadat hun toegelaten termijn is verstreken.